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НБУ змінить параметри вкладень банків у тримісячні депозитні сертифікати

Четвер, 14 вересня 2023, 14:55 - Анастасія Жарикова

Національний банк удвічі знизить частку строкових депозитів фізосіб, які банки можуть вкладати у тримісячні депозитні сертифікати під облікову ставку, тобто 20% річних. Вона знизиться з 70% до 35%. 

Про це повідомив глава НБУ Андрій Пишний під час пресбрифінгу.

"Це посилить стимули для банків надалі конкурувати за вкладників і нарощувати портфелі строкових депозитів", – пояснили в регуляторі.

Рішення щодо параметрів операційного дизайну монетарної політики набуде чинності з 18 вересня. 

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Ставка за тримісячними депозитними сертифікатами і надалі дорівнюватиме обліковій ставці. Водночас ставку за депозитними сертифікатами овернайт буде знижено на 2 в. п. до 16%, а за кредитами рефінансування - на 2 в. п. до 22%.

Нагадуємо:

Правління Національного банку 14 вересня прийняло рішення знизити облікову ставку з 22% до 20%.

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