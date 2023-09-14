НБУ змінить параметри вкладень банків у тримісячні депозитні сертифікати

Національний банк удвічі знизить частку строкових депозитів фізосіб, які банки можуть вкладати у тримісячні депозитні сертифікати під облікову ставку, тобто 20% річних. Вона знизиться з 70% до 35%.

Про це повідомив глава НБУ Андрій Пишний під час пресбрифінгу.

"Це посилить стимули для банків надалі конкурувати за вкладників і нарощувати портфелі строкових депозитів", – пояснили в регуляторі.

Рішення щодо параметрів операційного дизайну монетарної політики набуде чинності з 18 вересня.

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Ставка за тримісячними депозитними сертифікатами і надалі дорівнюватиме обліковій ставці. Водночас ставку за депозитними сертифікатами овернайт буде знижено на 2 в. п. до 16%, а за кредитами рефінансування - на 2 в. п. до 22%.

Нагадуємо:

Правління Національного банку 14 вересня прийняло рішення знизити облікову ставку з 22% до 20%.

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