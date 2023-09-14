Оновлення потягів Інтерсіті "Укрзалізниця" хоче довірити корейцям або японцям

"Укрзалізниця" веде переговори з Кореєю та Японією щодо оновлення потягів Інтерсіті.

Про це повідомила директорка з міжнародних представництв "Укрзалізниці" Олександра Василенко.

"Ми розглядаємо оновлення парку потягів Інтерсіті. І тут дуже активно говоримо, звісно, з представниками Кореї, оскільки ми вже маємо певні зразки й отримали досить привабливу пропозицію. Але це питання переговорного процесу і максимальної прозорості та конкурентоздатності цих пропозицій. Тому сказати, що це буде тільки Корея, я не можу", – пояснила вона.

Також, за словами Василенко, розглядаються й пропозиції японської сторони. Японія, зокрема, володіє серйозною технологією швидкісного сполучення.

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Водночас, наголосила вона, що у сфері як комерційного рухомого складу (вагони, напіввагони, хоппер-зерновози), так і пасажирського рухомого складу, відбувається співпраця з українськими підприємствами.

Нагадуємо:

У червні "Укрзалізниця" заявила, що отримає фінасування на суму 200 млн євро від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) в рамках проєкту "Надзвичайна підтримка української залізниці".

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Проєкт сприятиме відновленню та модернізації залізничної інфраструктури.