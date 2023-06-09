Укрзалізниця отримає 200 мільйонів євро пільгового кредиту від ЄБРР

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"Укрзалізниця" заявила, що отримає фінасування в суму 200 млн євро від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) в рамках проєкту "Надзвичайна підтримка української залізниці".

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Відповідні угоди 9 червня підписали віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад Олександр Кубраков, директор ЄБРР з питань Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне, голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко та член правління Антон Мішин.

Зазначається, що проєкт сприятиме відновленню та модернізації залізничної інфраструктури.

"АТ "Укрзалізниця" вкотре відчуває підтримку надійного фінансового партнера. Це вже другий проєкт з фінансування Укрзалізниці, який реалізується з ЄБРР з початку повномасштабного вторгнення. Перший проєкт дозволив підтримати стабільність компанії в складний період, а другий буде в першу чергу спрямований на пріоритетні інвестиційні проєкти", - заявив Лященко.

Термін погашення становитиме до 15 років, включно з пільговим періодом до 3 років.

Кошти позики в сумі 100 млн євро будуть спрямовані на фінансування капітальних вкладень "Укрзалізниці", у тому числі закупівлі матеріалів для відновлення залізничних коридорів з Європейським Союзом, а також оновлення рухомого складу.

Ще 100 млн євро япрямують на фінансування критичних потреб компанії, спрямованих на забезпечення стабільних і безперебійних залізничних вантажних і пасажирських перевезень.

"Крім того, проєкт передбачає надання грантових коштів в сумі до 10 млн євро на фінансування капіталовкладень, що сприятимуть забезпеченню інклюзивності залізничних вокзалів, зокрема встановлення ліфтів та пандусів, закупівлі комунікаційного обладнання, енергоефективного освітлення тощо", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) та АТ "Укрзалізниця" підписали грантову угоду від ЄС на суму 6,7 млн євро для підтримки життєдіяльності компанії під час великої війни.

Економічна правда