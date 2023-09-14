У Києві викрили забудовника, який ухилився від сплати 4,8 мільйона податку

Детективи Бюро економічної безпеки повідомили про підозру керівнику однієї зі столичних будівельних компаній, який систематично занижував податок на прибуток.

Про це повідомляють пресслужби БЕБ та Київської міської прокуратури.

Аналітики Бюро встановили, що службові особи компанії протягом тривалого часу вносили неправдиві дані до звітних документів, аби ухилитись від сплати податку.

"Так, для мінімізації податкових зобов’язань підприємець безпідставно вніс до офіційних документів витрати на юридичні послуги, проживання в готелі, оренду, послуги з перебазування будівельної техніки тощо, які насправді не надавалися", – додали в прокуратурі.

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Завдяки цим діям забудовник не доплатив державі понад 4,8 млн грн.

Під час досудового розслідування посадовець визнав свою провину та добровільно відшкодував завдані державі збитки в повному обсязі.

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Детективи Бюро економічної безпеки України викрили компанію, яка завозила військову амуніцію в Україну начебто для потреб ЗСУ. Насправді ж шоломи та бронежилети продавали через мережу роздрібних магазинів.