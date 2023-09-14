Google додав у пошуковик функцію для комбінування емодзі
У пошуковику Google з'явилася функція Emoji Kitchen, яка дозволяє комбінувати різні емодзі.
Про це повідомляє ITC.
Щоб скористатися оновленням, потрібно ввести у пошуку Emoji Kitchen, а далі натиснути "Get cooking".
Для створення одного скомбінованого емодзі можна використати десятки різних смайлів або покластися на рандомайзер. Результат можна скопіювати в буфер обміну пристрою та вставити як наклейку у повідомлення чи документ.
Таким чином можна створити різні емодзі. Наприклад, якщо об’єднати дерево та вовка – вийде дерев’яний вовк.
Якщо ж комбінувати емодзі, які передають різний настрій, у результаті вийде смайлик з кількома емоціями.
Новинка працює в браузері та застосунку Google. Раніше Emoji Kitchen була доступна лише користувачам Android через додаток віртуальної клавіатури Gboard.
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На початку вересня корпорація Google представила новий логотип Android та випустила пакет оновлень для своїх мобільних додатків і сервісів.