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Google додав у пошуковик функцію для комбінування емодзі

Четвер, 14 вересня 2023, 11:10 - Анастасія Дячкіна

У пошуковику Google з'явилася функція Emoji Kitchen, яка дозволяє комбінувати різні емодзі.

Про це повідомляє ITC.

Щоб скористатися оновленням, потрібно ввести у пошуку Emoji Kitchen, а далі натиснути "Get cooking".

 

Для створення одного скомбінованого емодзі можна використати десятки різних смайлів або покластися на рандомайзер. Результат можна скопіювати в буфер обміну пристрою та вставити як наклейку у повідомлення чи документ.

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Таким чином можна створити різні емодзі. Наприклад, якщо об’єднати дерево та вовка – вийде дерев’яний вовк. 

 

Якщо ж комбінувати емодзі, які передають різний настрій, у результаті вийде смайлик з кількома емоціями. 

 

Новинка працює в браузері та застосунку Google. Раніше Emoji Kitchen була доступна лише користувачам Android через додаток віртуальної клавіатури Gboard.

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Нагадуємо: 

На початку вересня корпорація Google представила новий логотип Android та випустила пакет оновлень для своїх мобільних додатків і сервісів.

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