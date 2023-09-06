Google презентував новий логотип Android

Фото: Google

Корпорація Google представила новий логотип Android та випустила пакет оновлень для своїх мобільних додатків і сервісів.

Про це повідомляє The Verge.

Новий логотип Android отримав новий шрифт, який більше відповідає айдентиці самого Google. Також Android тепер писатиметься з великої літери.

Бренд-менеджер Google Джейсон Фурньє описуючи зміни, зазначає, що тепер вони точніше відображають логотип Google і створює баланс між ними.

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Крім того, робот матиме тривимірний вигляд із різноколірними варіаціями залежно від обставин. Також є пухнастий, і я не думаю, що він мені подобається.

Також Google випустив низку оновлень для своїх мобільних додатків і служб, включаючи оновлення віджета At a Glance Google Assistant, вдосконалення програми візуальних спеціальних можливостей Lookout і виклики Zoom в Android Auto.

Оновлений At a Glance отримав оновлений дизайн і пропонує більше корисної інформації про ваші події, подорожі та місцеву погоду. Google також оновив Wallet, щоб спростити завантаження пропусків зі штрих-кодами та QR-кодами, додавши функцію імпорту фотографій.

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Повідомляється, що додаток Lookout, який надає описи зображень на екрані для людей зі слабким зором або сліпотою, зможе більш розумно описувати сцени та відповідати на додаткові запитання. Крім того, Android Auto додає підтримку для приєднання до дзвінків Zoom і Webex, хоча й лише аудіо.

Економічна правда.