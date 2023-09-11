Всі розділи
Укр / Рус

Нафта подешевшала після різкого підвищення цін минулого тижня

Понеділок, 11 вересня 2023, 10:38 - Анастасія Жарикова

Ціни на нафту 11 вересня знизились, оскільки зміцнення долара та економічні занепокоєння в Китаї мали вплив на перспективи попиту, але через тривале скорочення поставок Саудівської Аравією та Росією Brent тримається вище 90 доларів за барель.

Про це повідомляє Reuters.

Як змінились ціни

Нафта Brent впала на 15 центів, або 0,2%, до 90,50 доларів за барель до 06:44 за Гринвічем.

Реклама:

Американська  нафта West Texas Intermediate у США подешевшала на цей же сам на 43 центи або 0,5% до 87,08 доларів за барель.

Що вплинуло на ціни

"Занепокоєння з приводу економічного зростання Китаю вплинуло на настрої серед сировинних товарів", — йдеться в записці аналітиків ANZ.

Реклама:

Вони пояснили, що цей крок був посилений зміцненням долара США (який зростав 8 тижнів поспіль), через що апетит інвесторів був низьким.

Ціни на нафту зросли протягом останніх двох тижнів поспіль, а Brent у п’ятницю встановилася на найвищому рівні з листопада після того, як минулого тижня Саудівська Аравія та Росія оголосили про добровільне скорочення поставок на 1,3 мільйона барелів на день до кінця року.

Цього тижня Міжнародне енергетичне агентство та Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) мають опублікувати свої щомісячні звіти, і будь-які ознаки високого попиту, швидше за все, призведуть до зростання цін на нафту.

Минулого тижня у США видобувники додали нафтову вишку вперше з червня, але загальна кількість все одно зменшилася на 127, або на 17%, порівняно з минулим роком.

нафта ціни США ОПЕК
Реклама:
Подкаст
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Матеріали за темою
Нафта падає на тлі зміцнення долара і побоювань щодо економіки Китаю 8 вересня 2023, 09:43
Влада США закликає нафтові компанії пояснити свою діяльність у РФ після її вторгнення в Україну 7 вересня 2023, 20:02
Нафта дешевшає через невизначеність щодо економічних перспектив Китаю 7 вересня 2023, 09:18
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті