Нафта подешевшала після різкого підвищення цін минулого тижня

Ціни на нафту 11 вересня знизились, оскільки зміцнення долара та економічні занепокоєння в Китаї мали вплив на перспективи попиту, але через тривале скорочення поставок Саудівської Аравією та Росією Brent тримається вище 90 доларів за барель.

Про це повідомляє Reuters.

Як змінились ціни

Нафта Brent впала на 15 центів, або 0,2%, до 90,50 доларів за барель до 06:44 за Гринвічем.

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Американська нафта West Texas Intermediate у США подешевшала на цей же сам на 43 центи або 0,5% до 87,08 доларів за барель.

Що вплинуло на ціни

"Занепокоєння з приводу економічного зростання Китаю вплинуло на настрої серед сировинних товарів", — йдеться в записці аналітиків ANZ.

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Вони пояснили, що цей крок був посилений зміцненням долара США (який зростав 8 тижнів поспіль), через що апетит інвесторів був низьким.

Ціни на нафту зросли протягом останніх двох тижнів поспіль, а Brent у п’ятницю встановилася на найвищому рівні з листопада після того, як минулого тижня Саудівська Аравія та Росія оголосили про добровільне скорочення поставок на 1,3 мільйона барелів на день до кінця року.

Цього тижня Міжнародне енергетичне агентство та Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) мають опублікувати свої щомісячні звіти, і будь-які ознаки високого попиту, швидше за все, призведуть до зростання цін на нафту.

Минулого тижня у США видобувники додали нафтову вишку вперше з червня, але загальна кількість все одно зменшилася на 127, або на 17%, порівняно з минулим роком.