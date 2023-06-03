Угорщина не збирається відмовлятися від російського газу та нафти

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт не має наміру відмовлятися від російських енергоносіїв, але веде переговори з іншими їхніми виробниками з метою диверсифікації поставок.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс".

За словами Сійярто, Угорщина не збираємося замінювати російські поставки – ні по нафті, ні по газу.

"Росія була для нас надійним партнером: і "Газпром", і виробники нафти. Інше питання - диверсифікація. Але, з нашої точки зору, це не означає, що ми хочемо замінити одне джерело іншим. Диверсифікація для нас означає, що ми шукаємо й інші джерела, але не з метою заміни російських ресурсів", - сказав Сійярто.

Міністр додав, що Азербайджан і Туреччина розглядаються Будапештом, як постачальники, які можуть забезпечувати додаткові обсяги газу і з якими Угорщина веде переговори.

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Угорщина залишається єдиною з країн-сусідів України, яка до сьогодні зберігає односторонні обмеження проти українського сільськогосподарського імпорту.