Всі розділи
Укр / Рус

Угорщина не збирається відмовлятися від російського газу та нафти

Субота, 3 червня 2023, 15:13 - Ігор Пилипів

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт не має наміру відмовлятися від російських енергоносіїв, але веде переговори з іншими їхніми виробниками з метою диверсифікації поставок.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс".  

За словами Сійярто, Угорщина не збираємося замінювати російські поставки – ні по нафті, ні по газу. 

"Росія була для нас надійним партнером: і "Газпром", і виробники нафти. Інше питання - диверсифікація. Але, з нашої точки зору, це не означає, що ми хочемо замінити одне джерело іншим. Диверсифікація для нас означає, що ми шукаємо й інші джерела, але не з метою заміни російських ресурсів", - сказав Сійярто.

Міністр додав, що Азербайджан і Туреччина розглядаються Будапештом, як постачальники, які можуть забезпечувати додаткові обсяги газу і з якими Угорщина веде переговори.

Нагадаємо:

Угорщина залишається єдиною з країн-сусідів України, яка до сьогодні зберігає односторонні обмеження проти українського сільськогосподарського імпорту.

ВІДЕО ДНЯ
Угорщина РФ нафта газ
Матеріали за темою
Угорщина попросила Брюссель продовжити обмеження на імпорт агропродукції з України до кінця року 31 травня 2023, 10:51
Угорщина єдина не скасувала односторонні обмеження агроімпорту з України – Єврокомісія 24 травня 2023, 09:00
Україна хоче запровадити спільний контроль на кордоні ще з двома країнами: як працюватиме 18 травня 2023, 16:38
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті