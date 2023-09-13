У Києві та Львові зросла вартість оренди квартир

Вартість оренди квартир в Києві та Львові продовжує стрімко зростати.

Про це йдеться в аналітиці Bird.

Медіана ціни оренди 1-кімнатної квартири в Києві у вересні збільшилася на 18 % і тепер становить 13 000 грн, 2-кімнатної — на 19 % (19 100 грн) і 3-кімнатної — на 11 % (30 600 грн) порівняно з серпнем.

Bird

Оренда у Львові також зросла за останній місяць. Медіана 1-кімнатної квартири збільшилася на 2%(15 300 грн), 2-кімнатної (17 800 грн) та 3-кімнатної на 11% (21 00 грн).

Реклама:

Bird

Аналітики називають це "феноменом вимивання дешевих квартир". Під час високого сезону попит на нерухомість зазвичай зростає. Через підвищений попит більше людей активно шукають житло, і як результат, дешеві і доступні варіанти нерухомості швидко "вимиваються" з ринку, оскільки їх купують або орендують.

Читайте також: Київ – уже не найдорожче місто України: як війна змінила ринок оренди

Нагадуємо:

Реклама:

У квітні 2023 року Bird повідомляв, що попит на оренду квартир у столиці на 38% перевищив рівень до початку повномасштабної війни, хоча за цінами, як і раніше, львівські квартири випереджали київські.