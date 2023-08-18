WhatsApp дозволить користувачам надсилати фото в HD-якості
Месенджер WhatsApp отримає оновлення, яке дозволить користувачам обмінюватися фотографіями у форматі HD - оновлення стане доступним усім користувачам протягом кількох тижнів.
Про це пише TechCrunch.
Функція, яка дозволяє користувачам зберігати високу роздільну здатність фотографій, раніше проходила бета-тестування для обраних користувачів.
"Раніше цього літа користувачі помітили, що опція доступна в бета-версії WhatsApp для Android і в додатку TestFlight для iOS, що свідчило про наближення публічного запуску", - пише видання.
Щоб зберегти високу якість зображення під час надсилання, потрібно натиснути на значок HD у верхній частині екрана.
Одержувач побачить позначку HD у кутку зображення. При повільному інтернет-з'єднанні користувачі зможуть вибрати: зберегти картинку в стандартній якості або високій.
"Функція HD-фотографій буде доступна для користувачів по всьому світу протягом наступних кількох тижнів, після чого з'явиться підтримка HD-відео", - повідомили в Meta.
Економічна правда