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Заволодіння аеропортом "Одеса": суд визначив Грановському заставу у 120 мільйонів

Середа, 13 вересня 2023, 18:37 - Олексій Павлиш
 
Олександр Грановський-Борухович
Фото: цпк

ВАКС 13 вересня обрав запобіжний захід бізнесмену Алексу Боруховичу (якого раніше звали Олександр Грановський) у вигляді застави у розмірі 120,780 млн грн у справі щодо незаконного заволодіння міжнародним аеропортом "Одеса" та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

У САП не називають імені підозрюваного, але, за даними джерел УП, йдеться про одеського бізнесмена Алекса Боруховича (Олександра Грановського).

Окрім застави, на нього поклали такі процесуальні обов'язки: 

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  • прибувати на першу вимогу до детективів, прокурора, суду;
  • не відлучатися з м. Одеси без дозволу детектива, прокурора або суду;
  • повідомляти детективів, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
  • утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;
  • здати на зберігання детективам НАБУ свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну;
  • носити електронний засіб контролю.

Нагадаємо: 

Раніше ВАКС обрав запобіжний захід бізнесмену Борису Кауфману, який також є одним з підозрюваних у цій справі.

Суд частково задовольнив клопотання та застосував до нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 268,4 млн грн застави.

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29 серпня правоохоронці повідомили про підозру у заволодінні майновим комплексом стратегічного об’єкту - КП "Міжнародний аеропорт "Одеса" та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності 5 особам.

Серед них колишній Одеський міський голова, його заступник, керівник одного з ТОВ та 2 відомих в регіоні бізнесмени - Борухович (Грановський) та Кафман.

У 2011 році ЕП писала про сумнівне рішення Одеської міськради, завдяки якому бізнесмени заволоділи аеропортом. Тоді сесія міської ради проголосувала за створення нового підприємства - ТОВ "Міжнародний аеропорт "Одеса", контрольна частка якого належала приватній структурі "Одеса ейрпорт девелопмент".

Як писала ЕП, за цією компанією стоять Олександр Борухович (Грановський) і Борис Кауфман. 

Читайте детальніше: Як Костусєв позбувся одеського аеропорту

Економічна правда

суд Одеса аеропорт компанії
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