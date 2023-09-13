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Атомна генерація перевиконала план виробництва електроенергії на 19%

Середа, 13 вересня 2023, 15:11 - Анастасія Жарикова

Атомні електростанції цього літа виробили на 19% більше електроенергії, ніж прогнозувалось.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

"Фактично АЕС щомісяця зміцнювали об'єднану енергосистему України у середньому на 500 млн кВт⋅год", – зазначили в компанії.

Загалом влітку держпідприємство НАЕК "Енергоатом" виробило 9,7 млрд кВт⋅год, у результаті чого перевиконало прогнозне вироблення електроенергії атомними станціями на понад 1,5 млрд кВт⋅год.

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Такий обсяг дозволив у достатній мірі покрити потреби споживачів і не допустити можливого дефіциту електроенергії через невиконання прогнозного вироблення електроенергії ТЕС на майже 940 млрд кВт⋅год.

Попри розрахунки НЕК "Укренерго" щодо зменшення виробництва електроенергії та її значний дефіцит внаслідок проведення ремонтної кампанії, у літній період фактичного небалансу не виникало.

З початку року атомні електростанції загалом виробили на 4,2 млрд кВт⋅год електроенергії більше встановленого завданням.

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Нагадуємо:

На українських АЕС вперше завантажили паливо Westinghouse, яке вироблялось спільно з Енергоатомом. Раніше паливо для українських АЕС виготовлялось лише в Росії.

Енергоатом енергетика атомна енергетика електроенергія
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