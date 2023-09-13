Власник Tommy Hilfiger вийшов з ринку РФ

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Американська компанія Phillips-Van Heusen Corporation (PVH) - власниця брендів Calvin Klein і Tommy Hilfiger - вийшла з російського ринку.

Про це повідомляє російське видання "Коммерсант".

PVH передала місцевий підрозділ топменеджеру, який перейменував компанію і, очевидно, продовжить керувати її локальними точками.

Експерти вважають, що подібна угода дає змогу іноземним компаніям формально піти з російського ринку, зберігши при цьому можливість для повернення.

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PVH у серпні вийшла з капіталу російського підрозділу ТОВ "Півіейч Сторс Рус". Новим власником і гендиректором компанії став Денис Щукін, а назва структури змінилася на ТОВ "Рітейл Екселенс".

Корпорація PVH є великим виробником одягу, та володіє брендами Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Warner's, Olga і True & Co.

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