Новому управителю АЗС Glusco поставили умову щодо доходів 

ПАТ "Укрнафті", яку призначили управителем заарештованих активів Медведчука - мережі АЗС Glusco, поставили умову відраховувати до державної скарбниці 85% доходів.

Про це повідомляє АРМА.

В АРМА наголосили, що за договором управління "Укрнафта" зобов'язується щомісяця сплачувати до бюджету щонайменше 5 млн грн за експлуатацію активів незалежно від фінансових результатів.

Також компанія має відраховувати до державної скарбниці 85% доходів від управління активами Glusco.

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"Єдиною стратегічною метою Агентства при виборі управителя арештованим майном є максимальне збільшення відрахувань до державного бюджету. Таким чином, АРМА робить свій внесок у посилення обороноздатності держави та стабілізації її економіки", - наголосили в АРМА.

Нагадуємо:

У травні 2022 року Кабмін погодив пропозицію АРМА щодо передання в управління НАК "Нафтогаз України" заарештованих активів компанії Glusco (до 2018 року - мережа НК "Роснефть"), які пов'язували з Віктором Медведчуком.

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Водночас наприкінці липня 2023 року в АРМА оголосили перевірку ефективності управління "Нафтогазом" мережею АЗС Glusco.

На початку серпня АРМА оголосило про припинення договорів із "Нафтогаз ойл трейдинг" на управління активами мережі АЗС Glusco.

У "Нафтогазі" не погодилися з такою оцінкою роботи й заявили, що під управлінням "Нафтогаз ойл трейдинг" було відновлено роботу 81 АЗК та однієї нафтобази, які не працювали впродовж півтора року, вчасно виплачувалася заробітна плата працівникам та податки.

При цьому, голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов повідомив, що група за період управління активами Glusco інвестувала у відновлення роботи мережі значні кошти, погасила її борги, а також на прохання АРМА заплатила їм "за якусь частину майбутніх прибутків, оскільки про них іще не йдеться".

В НАК заявили, що "Нафтогаз ойл трейдинг" готовий передати арештовані заправки мережі Glusco до "Укрнафти", але за умови, що отримає назад вкладені в АЗС кошти.