Гроші "Укрбуду": у "Житло-Капітал" заявляють, що НКЦПФР призупинила їм ліцензію

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) начебто ухвалила рішення призупинити ліцензію фінансової компанії (ФК) "Житло-Капітал", що управляє фондом фінансування будівництва низки житлових комплексів, зокрема й колишніх об'єктів "Укрбуду".

Про це заявляє керівник ФК Дмитро Гонтар, передає "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні мені повідомили, що НКЦПФР ухвалила рішення щодо призупинення ліцензії "Житло-Капітал". Ми бачимо в цьому рішенні неправомірні дії, тому оскаржуватимемо це рішення через суд із забезпеченням позову", - сказав він агентству.

Водночас на сайті НКЦПФР повідомлень про зупинення ліцензії ФК "Житло-Капітал" або ухвалення такого рішення немає.

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Нагадуємо:

Тимчасом "Київміськбуд" хоче отримати 400 млн грн на добудову спадщини "Укрбуду", зокрема - від фінансової компанії "Житло-капітал".

Інвестори "Укрбуду" до 2019 року і пізніше переказували кошти на рахунки управителя ФФБ – фінансової компанії "Житло-капітал". З лютого 2022 року вона припинила переказувати кошти "Київміськбуду", повідомили в холдингу.

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У квітні 2023 року Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку повідомила, що "Житло-капітал" передала кошти свого оперативного резерву ТОВ "Каса народної допомоги", яка є небанківською установою.

Регулятор вимагав від "Житло-капіталу" повернути кошти й розмістити 3,7 млрд грн на депозитах.

У серпні 2023 року Господарський суд Києва визнав ФК "Житло-Капітал" кредитором "Укрбуд Девелопмент", що дало право інвесторам "Укрбуду" претендувати на відшкодування. 30 серпня 2023 року за участю ТОВ "ФК "Житло-Капітал" відбулися загальні збори кредиторів ТОВ "Укрбуд Девелопмент", яке перебуває в процедурі банкрутства.

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