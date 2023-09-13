В Україні зростає кількість ДТП з травмованими й загиблими: в антирейтингу три області

Протягом січня-липня 2023 року в Україні трапилося 12,6 тисячі, кількість інцидентів на дорогах практично зрівнялася з показниками за відповідний період 2021 року.

Про це повідомляє платформа відкритих даних Опендатабот.

Лідером за кількістю аварій та кількістю загиблих в результаті дорожніх пригод вкотре стала Дніпропетровщина. За сім місяців в області було зафіксовано 1,2 тис. інцидентів. Загалом наразі на Дніпропетровщину припадає 9% від загальної кількості таких дорожньо-транспортних пригод.

Друге місце у цьому рейтингу посідає Львівщина (трохи менше ніж 1,1 тис), а замикає трійку Київ (1045 ДТП з постраждалими).

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Також Дніпропетровська область лідирує за кількістю людей, які загинули в ДТП — 164 осіб.

Друге і третє місця у даному антитопі — за Львівщиною та Київщиною, де в аваріях загинули 116 та 111 громадян відповідно.

Ці ж регіони, але в трохи іншому порядку, сформували рейтинг областей за кількістю травмованих у ДТП: на Львівщині та Дніпропетровщині постраждали майже 1,4 тис. осіб, а на Київщині — 1,2 тис.

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Водночас найбільший приріст ДТП з постраждалими було зафіксовано у Волинській області: кількість аварій з жертвами у цьому регіоні збільшилася на 45% до відповідного періоду 2021-го.

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Одночасно в Україні фіксується різкий сплеск боргів українців, серед яких у топі - несплата штрафів за порушення ПДР. 19,7% боргів у Реєстрі боржників стосуються саме цієї категорії.