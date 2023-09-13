Нафтова криза: світові ринки очікують на найбільший дефіцит пропозиції за останні 10 років

Світові ринки нафти очікують на найбільший за останні 10 років дефіцит пропозиції у понад 3 млн барелів на день у наступному кварталі, оскільки Саудівська Аравія продовжує скорочувати видобуток сировини.

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з останніми даними ОПЕК скорочення пропозиції в Саудівській Аравії на тлі рекордного попиту призвело до того, що ціни на нафту в Лондоні перевищили 90 доларів за барель.

Світові запаси нафти, які різко виснажилися в цьому кварталі, в найближчі три місяці скоротяться ще більше - приблизно на 3,3 млн барелів на день, свідчать прогнози ОПЕК.

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"Якщо ці прогнози справдяться, це може стати найбільшим скороченням запасів принаймні з 2007 року, згідно з аналізом Bloomberg даних, опублікованих секретаріатом ОПЕК, розташованим у Відні", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 13 членів ОПЕК в цьому кварталі видобували в середньому 27,4 млн барелів на добу, що приблизно на 1,8 млн менше, ніж, на думку організації, потрібно споживачам.

Якщо організація залишить видобуток без змін, як це планує зробити лідер групи Саудівська Аравія, розрив між попитом і пропозицією майже подвоїться в останні три місяці року. За оцінками ОПЕК, у четвертому кварталі їй необхідно забезпечити 30,7 млн барелів на день, щоб задовольнити попит.

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Відповідні дії ОПЕК свідчать про те, що вони мають намір стрімко скорочувати світові запаси нафти. У розвинених країнах запаси нафти вже приблизно на 114 млн барелів нижчі за середній показник за період з 2015 по 2019 рік, йдеться у звіті.

Додається, що Саудівській Аравії може знадобитися ціна майже 100 доларів за барель для покриття державних витрат, а також амбітних проектів спадкоємного принца Мухаммеда бін Салмана. Королівство витратило значні суми на різні проекти, починаючи від футуристичного міста Неом і закінчуючи придбанням футболістів найвищого класу, таких як Кріштіану Роналду, для своєї національної ліги.

Нагадаємо:

Ціна на нафту марки Brent піднялась до 91 дол за барель, а трейдери чекають нових сигналів щодо попиту і пропозиції на ринку.