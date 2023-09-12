З початку року митниці виявили понад 8 тисяч порушень: вартість незаконного майна зросла втричі

З січня по серпень Державна митна служба виявила 8110 порушень митних правил, вартість предметів правопорушення зросла майже втричі, порівняно з аналогічним періодом торік, - до 6,7 мільярда гривень.

Про це повідомляє пресслужба Держмитслужби.

У перші 8 місяців року митники вилучили предмети правопорушень на суму майже 559 млн грн. Зокрема:

промислових товарів на 398 млн грн;

продовольчих товарів на 58 млн грн;

валюти на 66 млн грн;

транспортних засобів 37 млн грн.

Безпосередньо митниці розглянули 2269 справ про порушення митних правил. Також було стягнуто у вигляді штрафів 81,6 млн грн, з яких до держбюджету пішло 48 млн грн.

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На розгляд до суду митниці передали 4451 справу про порушення митних правил на 2 млрд грн. За результатами розгляду суди конфіскували товарів та оштрафували на понад 1,5 млрд грн (конфіскація – 800 млн грн, штрафи – 718 млн грн).

Держмитслужба

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