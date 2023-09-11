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UBS різко скорочує штат в Азії через уповільнення економіки Китаю

Понеділок, 11 вересня 2023, 20:05 - Ігор Пилипів

Найбільший банк Швейцарії UBS скорочує кілька сотень робочих місць у сфері управління капіталом в Азії через низьку клієнтську активність і уповільнення економіки Китаю.

Про це повідомляє Bloomberg.

Видання, посилаючись на джерела в банку, зазначає, що до листопада UBS може скоротити щонайменше 100 співробітників. Попри це банк планує поки що зберегти більшість приватних банкірів в Австралії та Індії.

Кредитор має намір ліквідувати посади, які включають менеджерів по роботі з клієнтами в Гонконзі та Сінгапурі, більшість з яких входять до складу команд, нещодавно придбаних у Credit Suisse. Попри це банк планує поки що зберегти більшість приватних банкірів в Австралії та Індії.

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UBS бореться з приглушеними клієнтськими настроями та рівнем активності в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, де регіональний діловий центр Гонконг вже давно став центром бронювання для заможних китайців. 

Загалом прибуток підрозділу з управління капіталом до оподаткування в регіоні впав на 9% у другому кварталі порівняно з попереднім роком.

Скорочення UBS відбуваються на тлі того, як інші банки, такі як Barclays Plc та Goldman Sachs Group також звільняють персонал. За повідомленням Barclays планує звільнити близько 5% персоналу, що працює з клієнтами в торговому відділі, а також деяких дилерів по всьому світу.

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Нагадаємо:

UBS Group скоротить свій персонал на 20-30% після завершення поглинання Credit Suisse.

UBS Китай банк
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