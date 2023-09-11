Обвинувачений топменеджер Фірташа втік від суду за кордон, його оголосили в розшук
Апеляційна палата ВАКС оголосила у міжнародний розшук колишнього директора "Запорізьког титано-магнієвий комбінату" (ЗТМК) Володимира Сивака, якого судять за обвинуваченням у розтраті майна.
Таке рішення ухвалили 6 вересня, свідчать дані в судовому реєстрі.
Зазначається, що Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення, яким Сивака виправдали у справі про розтрату майже 500 млн грн.
При цьому судді визнали його винуватим у зловживанні службовим становищем на 18,62 млн грн. Сиваку призначили покаранням 3,5 років позбавлення волі, але запобіжний захід не обрали. Верховний суд цей вирок скасував і призначив повторний розгляд апеляції.
У рішенні суду йдеться, що прокурор САП просив оголосити Сивака в міжнародний розшук, оскільки той 24 грудня 2022 року, наступного дня після оголошення рішення АП ВАКС, виїхав за кордон.
Видання "Слово і діло" з посиланням на судові матеріали зазначає, що Сивак має шістьох неповнолітніх дітей.
"Клопотання прокурора задовольнити. Оголосити міжнародний розшук обвинуваченого.
Контроль за виконанням вказаної ухвали покласти на прокурора САП, який здійснює підтримання державного обвинувачення у кримінальному провадженні. Кримінальне провадження зупинити до розшуку", - йдеться в рішенні.
Нагадаємо:
Фонд держайна готує до приватизації три великі підприємства у Запоріжжі: "Запорізький титано-магнієвий комбінат", "Кремнійполімер" та "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат".
Касаційний цивільний суд у складі Верховного суду залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій, відповідно до яких цілісний майновий комплекс Запорізького титано-магнієвого комбінату повернуто у власність держави.
Раніше він належав підсанкційному олігарху Дмитру Фірташу.
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Економічна правда