Обвинувачений топменеджер Фірташа втік від суду за кордон, його оголосили в розшук

Володимир Сивак

Апеляційна палата ВАКС оголосила у міжнародний розшук колишнього директора "Запорізьког титано-магнієвий комбінату" (ЗТМК) Володимира Сивака, якого судять за обвинуваченням у розтраті майна.

Таке рішення ухвалили 6 вересня, свідчать дані в судовому реєстрі.

Зазначається, що Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення, яким Сивака виправдали у справі про розтрату майже 500 млн грн.

При цьому судді визнали його винуватим у зловживанні службовим становищем на 18,62 млн грн. Сиваку призначили покаранням 3,5 років позбавлення волі, але запобіжний захід не обрали. Верховний суд цей вирок скасував і призначив повторний розгляд апеляції.

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У рішенні суду йдеться, що прокурор САП просив оголосити Сивака в міжнародний розшук, оскільки той 24 грудня 2022 року, наступного дня після оголошення рішення АП ВАКС, виїхав за кордон.

Видання "Слово і діло" з посиланням на судові матеріали зазначає, що Сивак має шістьох неповнолітніх дітей.

"Клопотання прокурора задовольнити. Оголосити міжнародний розшук обвинуваченого.

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Контроль за виконанням вказаної ухвали покласти на прокурора САП, який здійснює підтримання державного обвинувачення у кримінальному провадженні. Кримінальне провадження зупинити до розшуку", - йдеться в рішенні.

Нагадаємо:

Фонд держайна готує до приватизації три великі підприємства у Запоріжжі: "Запорізький титано-магнієвий комбінат", "Кремнійполімер" та "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат".

Касаційний цивільний суд у складі Верховного суду залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій, відповідно до яких цілісний майновий комплекс Запорізького титано-магнієвого комбінату повернуто у власність держави.

Раніше він належав підсанкційному олігарху Дмитру Фірташу.

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Економічна правда