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Україна та Німеччина мають намір побудувати вітрову електростанцію навколо ЧАЕС

Понеділок, 11 вересня 2023, 15:53 - Анастасія Жарикова
 
getty images

Україна та Німеччина підписали декларацію про наміри побудувати навколо Чорнобильської АЕС вітрову електростанцію.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на телеканал ARD.

Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок у рамках візиту в Україну 11 вересня відвідала електропідстанцію в 50 кілометрів від Києва. Станцію потіжністю 2000 мегават кілька разів уражали російські ракети та безпілотники-камікадзе іранського походження. Частини об’єктів були зруйновані та згодом відбудовані. Зараз підстанцію огородили сітками для перехоплення низьколітаючих дронів.

Під час візиту Бербок, порушила тему розвитку в Україні відновлювальної енергетики. Зокрема, вона вважає за доцільне побудувати вітрову електростанцію навколо Чорнобильської АЕС. 

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На зустрічі в Мінприроди України було підписано відповідну декларацію про наміри.

У МЗС ФРН зазначили, що минулої зими відбулося понад 1,5 тисячі атак на енергетичну інфраструктуру України, отже в центрі уваги візиту глави відомства до Києва є заходи щодо забезпечення та захисту постачання населення, особливо взимку. 

Наприкінці 2022 року Німеччина зробила найбільший внесок до Фонду підтримки енергетики України – 130 млн євро.

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Нагадуємо:

На українських АЕС вперше завантажили паливо Westinghouse, яке вироблялось спільно з Енергоатомом. Раніше паливо для українських АЕС виготовлялось лише в Росії.

ЧАЕС енергетика Україна Німеччина
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