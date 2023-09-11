Суперкомп’ютер від Tesla може збільшити капіталізацію компанії на $600 млрд - Morgan Stanley

Суперкомп’ютер Dojo, який розробляє Tesla, за рахунок сприяння впровадження роботаксі і його програмних служб міг би збільшити ринкову вартість автовиробника майже на 600 мільярдів доларів.

Про це свідчить аналіз Morgan Stanley, передає Reuters.

Виробник електромобілів почав виробництво суперкомп’ютера, який використовується для навчання моделей штучного інтелекту (ШІ) для самокерованих автомобілів, у липні та планує витратити на Dojo понад 1 млрд дол до наступного року.

"Dojo може відкрити нові адресні ринки, які "виходять далеко за межі продажу транспортних засобів за фіксованою ціною", — заявили аналітики Morgan Stanley.

Реклама:

Якщо Dojo може допомогти автомобілям "бачити" і "реагувати", то для компанії можуть відкритися ринки будь-яких пристроїв, які приймають рішення в реальному часі на основі поля зору.

Morgan Stanley підвищила свою рекомендацію щодо акцій Tesla до "надмірної ваги" з "рівної ваги" та зробила їх "найкращим вибором", замінивши акції Ferrari, що котируються в США.

Очікується, що Dojo принесе найбільшу цінність для програмного забезпечення та послуг.

Реклама:

Нагадуємо:

Автоконцерн Tesla презентував для американського ринку дешевші варіанти своїх седана Model S і позашляховика Model X з меншим запасом ходу, прагнучи збільшити продажі, оскільки високі витрати на позики стримують попит на дорогі електромобілі.