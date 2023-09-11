Більшість АЗС в Україні приховують прибутки та працюють з "чорним" кешем - "А-95"

Більшість мереж автозаправних станцій в Україні, що управляються вітчизняним бізнесом, приховують прибутки, працюють з "чорним" кешем та, відповідно, не сплачують належні податки.

Про це заявив директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн на підставі аналізу податків, які сплачували українські заправні мережі у 2 кварталі 2023 року, ринкові індикатори, а також звітність лідерів цього ринку.

За словами директора "А-95", він проаналізував найбільших продавців, на яких припадає 80% продажів через АЗС.

"Усі ринкові індикатори свідчили про рекордну рентабельність. Якщо між оптом та роздробом у 2021 році було до 4 грн/л, то останні два роки – не менше 8 грн, а частенько й більше. Отже, націнка зросла суттєво, тобто й податків має бути суттєво більше", - зазначив він.

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Проте, за винятком представництв іноземних компаній та двох мереж, що управляються вітчизняним бізнесом, в абсолютній більшості мереж податкове навантаження залишилось без змін.

Так, ОККО, Socar, Shell, AMIC, U.GO (НАК) – лідери рейтингу, показали суттєве зростання сплати податків – у півтора-два рази до 2021 року.

"Три з п’яти лідерів – представництва іноземних компаній. Тобто іноземці ставляться до бюджету та інтересів України з більшою повагою та відповідальністю, ніж українській бізнес", - підкреслив Куюн.

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Наприклад, ОККО з часткою ринку 22% заплатила 50% загальних виплат податків на ринку та 82% податку на прибуток.

Разом з WOG ці дві мережі АЗС, на які приходить 750 станцій, сформували 90% податку на прибуток підприємств за квартал.

"Отже, решта – понад 6000 АЗС – розділили між собою 10% прибутку цього ринку. Окрім двох мереж всі голі й босі", - резюмував Куюн.

За його словами, багаторічним антилідером податкового рейтингу є мережа АЗС Avantage 7.

"За результатами 2 кварталу перевершили самі себе! Держава ще виявилась виною цим бізнесменам та бізнесвуменам. 44 копійки на кожному літрі! При цьому компанія відкрила за останній рік декілька нових об’єктів, будує два величезних заправних комплекси під Житомиром, а це мінімум 3 млн доларів", - наголосив Куюн.

Він також звернув увагу на рейтинг зарплат, які розрахував, виходячи з суми податку на доходи фізичних осіб й кількість працівників.

"Як людина може прожити, отримуючи на руки на 10 тис. грн в місяць? А на 4,5? Проте, саме стільки заробляють працівники більшості мереж АЗС, якщо вірити офіційним звітам їх роботодавців", - підкреслив він.

"Але звітність ринкових лідерів показує, що насправді зарплатня набагато вища. І це зрозуміло, бо на офіційну "мінімалку" ніхто не піде працювати. Отже, є доплати кешем. Уявіть, які торби з кешем треба, щоб доплатити тисячі гривень тисячам працівників АЗС", - додав він.

Водночас, за словами Куюна, на ринку є об’єктивні проблеми, які дійсно не дають бізнесу нормально працювати й показувати нормальні результати. Зокрема це:

Нелегальне паливо, яке виробляється на міні-НПЗ.

"Фантастичне зростання" дохідності внутрішніх "виробників" через зміну логістики постачань нафтопродуктів й більші премії закордонних постачальників.

"У вересні ціни на бензин в Avantage 7 та БРСМ нижче собівартості імпортного продукту, привезеного на АЗС. Інші мережі, особливо з невеликими продажами, вимушені думати, як з цим конкурувати, оскільки бути "білим" означає продавати набагато дорожче, а отже залишитись без клієнтів та з часом просто піти з ринку. Але варіантів зменшення собівартості пального небагато, а точніше один – теж починати хімічити з податками. Це воронка, яка зрештою затягне у себе весь ринок, якщо нічого не робити", - зазначив експерт.

Повернення старих податків з 1 липня.

"Не сплачували навіть низьких податків, а підвищенні не будуть платити й поготів", - наголосив Куюн.

Несистемна робота податкової.

"Серед позитиву – вони навчились збирати оперативну інформацію. Тепер треба навчитись нею користуватись. Спілкування з трейдерами свідчить, що діалог з податківцями є й він досить щільний. Але на сьогодні робота зводиться до старої практики адресних "рекомендацій" та "планів", системності немає й наведена статистика про це дуже яскраво свідчить", - підкреслив експерт.

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