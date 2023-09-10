Аграрії на деокупованій Херсонщині готуються до посіву озимих культур

На деокупованій Херсонщині аграрії готуються посіяти на понад 63 тис. га. озиму культуру.

Про це повідомив заступник начальника Херсонської ОВА Антон Самойленко.

За його словами, сільгоспвиробники готуються до посіву озимих культур. Планові площі посіву – 63,3 тис. га.

Також в ОВА відзначили, що місцеві аграрії отримали від міжнародного благодійного фонду "Жнива перемоги" 80 сучасних комбайнів та 10 тракторів, що вже працюють на розмінованих полях.

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Самойленко підкреслив, що аграрії вже зібрали 58 тис. тонн зернових культур, 4,4 тис. тонн ріпаку, 825 тонн херсонських кавунів.

Загалом сапери обстежили вже 86 426,9 га територій на деокупованій Херсонщині, з яких 72 799,9 га – землі сільськогосподарського призначення. Внаслідок обстеження було виявлено та знищено понад 96,5 тис. вибухонебезпечних предметів.

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Економічна правда.