Уряд інвестував вже десятки мільярдів гривень у вітчизняний ВПК – Шмигаль

Інвестиції України у вітчизняний військово-промисловий комплекс вже перевищують десятки мільярдів гривень.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу на Ялтинській європейській стратегії.

За словами Премʼєра, українська влада планує розширювати інвестиції у вітчизняний ВПК.

"Почну з того про що ми вже неодноразово говорили - це розвиток нашого військово-промислового комплексу. Інвестиції у цю галузь зі сторони держави вже сьогодні можна оцінювати в десятки мільярдів гривень. У майбутньому безумовно - це сотні мільярдів гривень для того, щоб розвивати, відновлювати, фактично робити потужним наш military-tech", - сказав Шмигаль.

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Він також додав, що важливою залишається співпраця з міжнародними партнерами та локалізацію виробництва.

"Це важливо - мати спільне виробництво. Починаючи від відновленої "Мрії" в прямому і переносному сенсі цього слова до виробництва сучасних зразків зброї, до виробництва сучасних дронів", - підкреслив Шмигаль.

Україна досягла значних успіхів у розвитку власного ВПК, але наразі не може поділитися більш детальною інформацією.

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Нагадаємо:

Держконцерн "Укроборонпром" (нині - АТ "Українська оборонна промисловість") піднявся із 89 на 65 місце у рейтингу оборонних компаній за версією видання Defense News.

Економічна правда.