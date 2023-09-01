Поліція викрила злочинців, які "врізалися" в трубопровід та крали нафту: за раз отримували пів мільйона прибутку

Поліція викрила групу злочинців, які крали нафту з трубопроводу в Чернігівській області та перепродавали її нафтобазам та іншим комерційним структурам.

Про це повідомляє пресслужба МВС України.

До складу угруповання входили мешканці Полтавської та Чернігівської областей. Створили його двоє раніше судимих за аналогічні злочини уродженці міста Лубни. Як спільників вони залучили колишніх працівників правоохоронних органів та мешканців двох областей.

Злочинці здійснювали забір нафти крапельним способом, який фактично не фіксує падіння тиску в трубопроводі.

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Для приховування слідів після кожної крадіжки зловмисники організовували вивезення ґрунту з місця вчинення злочину. Від місця "врізки" зловмисники проклали під землею відвід загальною протяжністю близько 5 км. З протилежного боку - встановили резервуар для накопичення викраденої вуглеводної сировини.

Для спілкування учасники групи використовували виключно радіостанції, а для роботи у пізній час - біноклі нічного бачення і тепловізори.

За одну "ходку" зловмисники викрадали до 12 кубічних метрів сировини, яку надалі збували нафтобазам та різним комерційним структурам та в результаті отримували понад 500 тис грн прибутку.

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Наразі правоохоронці повідомили про підозру пʼятьом учасникам злочинного угруповання.

Нагадуємо:

Правоохоронці на Дніпропетровщині викрили підпільний нафтопереробний завод, який щомісяця заробляв на махінаціях з пальним до 30 млн грн. За даними джерел, до схеми має причетність мережа АЗС Motto.