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В Україні після ремонту вже запустили шість атомних енергоблоків

П'ятниця, 1 вересня 2023, 11:29 - Анастасія Жарикова

У рамках ремонтної кампанії в енергетиці в Україні вже планово відремонтували та запустили в роботу шість атомних енергоблоків.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

31 серпня очільник "Енергоатома" Петро Котін провів виробничу нараду з колективом АЕС, де позапланово завершили ремонт енергоблока-"тисячника"

За словами Котіна, цьогорічна ремонтна кампанія є наймасштабнішою і вже зараз можна констатувати, що українські атомники впевнено демонструють свої професійність і незламність.

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Наразі шість атомних енергоблоків, п'ять із яких – "тисячники", вже підключені до енергомережі після планових ремонтів. Ремонт ще трьох енергоблоків триває.

Президент компанії подякував персоналу, який робить усе можливе, щоб ремонти проходили в максимально стислі терміни, але без втрати в якості робіт. 

Нагадуємо:

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У середині серпня повідомлялось, що ремонтна кампанія української енергосистеми йде за планом: відремонтовано 5 атомних енергоблоків, ще 4 перебувають у ремонті, також полагоджено 62% енергоблоків ТЕС і 70% ТЕЦ.

Енергоатом атомна енергетика АЕС
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