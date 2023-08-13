В Україні вже відремонтовано понад 50% атомних енергоблоків

Ремонтна кампанія української енергосистеми йде за планом: відремонтовано 5 атомних енергоблоків, ще 4 перебувають у ремонті, також полагоджено 62% енергоблоків ТЕС і 70% ТЕЦ.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, підбиваючи підсумки тижня у Facebook.

"Розуміємо високу ймовірність, що росіяни продовжать масштабні атаки на енергосистему. По АЕС: відремонтовано 5 атомних блоків, ще 4 у ремонті. По ТЕС: відремонтовано 62% енергоблоків від запланованих. По ТЕЦ: відремонтовано 70%", – написав премʼєр.

Крім того, відремонтовано та перебувають в ремонті 32 агрегати ГЕС. "Укренерго" на майже 80% відремонтувало магістральні мережі. Високовольтні підстанції вже відновлені до рівня довоєнного стану.

Реклама:

За словами Шмигаля, формується багаторівневий захист для енергетичних об’єктів.

Також було виділено 4,8 млрд грн регіонам з Фонду ліквідації наслідків агресії. Кошти підуть на відновлення житлових будинків, закладів освіти, лікарень, об’єктів енергетики й водопостачання, будівництво укриттів.

Прем'єр додав, що уряд розширив програму обміну ламп розжарювання.

Реклама:

"Розширюємо програму обміну ламп розжарювання на світлодіодні, яку Уряд реалізує спільно з Євросоюзом. Тепер нею зможуть скористатися заклади культури, органи соцзахисту, ОСББ, бібліотеки та музеї, спортивні організації та інші. Мета – замінити 50 млн ламп, щоб знизити навантаження на енергосистему", – зазначив Шмигаль.

Також читайте: Наступна зима буде не менш складною, ніж попередня. До чого готуватися?

Нагадаємо:

Атомний блок однієї з АЕС вийшов з ремонту на 15 днів раніше запланованого терміну і додав в енергосистему 1000 додаткових МВт потужності.