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Курс валют на 1 вересня: готівкова гривня стабільна до долара

П'ятниця, 1 вересня 2023, 09:51 - Анастасія Жарикова

1 вересня готівковий долар на "чорному ринку" стабільний, євро подешевшав, в банках гривня не змінилась відносно долара, але дещо солабла проти євро, порівняно з днем напередодні.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:30 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,71 - 37,97 грн проти котирувань у 37,69 - 37,97 напередодні. 

На цей же час "чорний" курс євро становив 41,15 - 41,51 грн проти курсу 41,25 - 41,58 грн за євро напередодні. 

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Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 37,5 - 38,15 грн (курс на 31 серпня – 37,5 - 38,15 грн);
  • Євро – 40,8 - 41,65 грн (курс на 31 серпня – 40,8 - 41,5 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

  • Приватбанк – 37,3 - 37,9 грн;
  • Ощадбанк – 37,5 - 38,3 грн;
  • Укрексімбанк – 37,5 - 38,3 грн; 
  • Райффайзен – 37,3 - 38,3 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.

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Нагадуємо:

Національний банк пом'якшив обмеження в частині продажу безготівкової іноземної валюти громадянам для мінімізації множинності обмінних курсів.

Читайте також: Обшуки, сезонність чи очікування. Чому в обмінниках знову росте долар?

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