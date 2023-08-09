Рубль знову оновив мінімум з березня 2022 року та наближається до 100 за долар

Російський рубль відносно долара впав на 23% з початку року та в середу, 9 серпня, торгується нижче 97 за долар, наближаючись до 100 - рівня, який спостерігався протягом місяця з початку російського вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Bloomberg.

Стрімке падіння рубля в 2023 році помістило його в трійку найгірших ринків, що розвиваються разом з турецькою лірою та аргентинським песо. Знецінення російської валюти майже не зменшується на тлі значного відтоку валюти та погіршення умов зовнішньої торгівлі, оскільки санкції через війну в Україні негативно впливають на економіку.

За оцінками Bloomberg Economics очікується, що профіцит рахунку поточних операцій — приблизно різниця між експортом та імпортом — буде близьким до нуля в липні після того, як у червні став негативним.

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Голова Центробанку Ельвіра Набіулліна неодноразово вказувала на погіршення умов зовнішньої торгівлі як на головну причину обвалу рубля, виключаючи інтервенції для підтримки обмінного курсу.

Валюта впала майже вдвічі в порівнянні з минулорічним піком контролю над капіталом на тлі збільшення державних витрат, падіння доходів від енергетики та спроби росіян розмістити кошти на іноземних рахунках.

Останні дані центрального банку показали, що великі російські експортери продали 84% своїх валютних надходжень на ринку в червні. Але їхні доходи — ключове джерело твердої валюти для Росії після вторгнення — скоротилися лише до 6,9 млрд дол у липні з 16,8 млрд дол за той самий період минулого року.

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У той час як потоки імпорту залишаються стабільними, обмеження на продаж енергоресурсів Росією, в тому числі введена гранична ціна на нафту, призвели до стабільного зниження експорту. Разом зі збільшенням частки рубля в товарообігу падає приплив валюти.

Негативна тенденція не змінилась навіть коли минулого місяця флагманська російська нафта марки Urals перевищила ціновий ліміт, встановлений країнами Великої сімки.

Російський аналітик Андрій Кочетков вважає, що якщо цей крок збережеться, то приплив іноземної валюти на російський ринок повинен поступово збільшуватися.Тим не менш, падіння рубля пов’язане не тільки з погіршенням торговельного балансу, а й з відтоком капіталу, включаючи виведення грошей іноземними компаніями.

Агентство зазначає, що рубль зараз позбавлений останнього джерела підтримки, яке він мав від регулярних продажів іноземної валюти російським Міністерством фінансів, оскільки з серпня фінансові органи перейшли на купівлю відповідно до фіскального правила.

У Freedom Finance Global вважають, що психологічно важлива позначка 100 за долар може бути досягнута найближчим часом.

Нагадуємо:

Курс євро на Мосбіржі у п'ятницю, 4 серпня, вперше з 28 березня 2022 року піднявся вище 105 рублів. Долар торгується по 95,38 рубля - це також максимум з кінця березня 2022 року.