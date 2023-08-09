Російські ВАЗ і ГАЗ очолили топ іномарок, які найчастіше викрадають в Україні

Автомобілі російського виробництва очолили у 2023 році топ авто, які найчастіше викрадають в Україні.

Про це повідомляє платформа відкритих даних Опендатабот з посиланням на дані Національної поліції України.

"Цьогоріч найпопулярнішими марками автівок серед автовикрадачів є ВАЗ, ГАЗ та Mercedes", - йдеться в повідомленні.

Так, на автомобілі виробництва ВАЗ припадає 16,7% автоугонів, на Mercedes - 5,1%, на ГАЗ - 4,2%. Причому, ВАЗ очолює щорічні топи викрадених в Україні автівок. Протягом останніх трьох років було викрадено 2,3 тис. автівок ВАЗ або 16% від усієї кількості.

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Разом з тим, смаки злодіїв щодо інших марок транспортних засобів у цей період все ж змінювалися. Так, у 2020-2021 роках попитом серед автокрадіїв користувалися також автомобілі Hyundai та Toyota, а у 2022 році — Renault і Volkswagen. При цьому, останній бренд разом з Mercedes також входить до топ марок автівок, затребуваних у злочинців у 2023 році.

Що стосується моделей, то найчастіше від рук автовикрадачів страждали шанувальники ВАЗ-2107, 21063 та 21099, DAEWOO LANOS, Volkswagen Passat і Renault Duster. За три роки було викрадено 1034 згаданих вище автомобіля, але більша частина з них потрапила у відповідні поліцейські орієнтування торік.

Поза тим, у більш ранні періоди наймасовішими були інші моделі автівок. Наприклад, у 2020 році найчастіше викрадали Hyundai Tucson (27 автомобілів), а у 2021 році — його "родича" Hyundai Santa Fe (56 автомобілів).

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Найчастіше в Україні викрадають легкові та вантажні автомобілі, а також мотоцикли — на ці транспортні засоби припадає більше 12,2 тисячі угонів. Водночас найбільш "екзотичною" категорією є тракторні причепи — у період з 2020 року їх було викрадено лише 34 одиниці.

При цьому, найвищий рівень автозлочинності — на Донеччині, Луганщині та у Запорізькій області.

Лідирує Донецька область — 2,7 тисячі автоугонів за три роки. Друге і третє місце у цьому рейтингу посідають Луганська і Запорізька області — 1,9 тисячі та 1,5 тисячі випадків відповідно. Найменша кількість викрадень зафіксована на Івано-Франківщині, де з 2020 року офіційно зникло лише 46 транспортних засобів.

Водночас після активізації викрадачів авто на початку повномасштабного вторгнення, кількість автоугонів повертається до звичного рівня.

За останні три роки в Україні було зафіксовано більш ніж 14,2 тисячі випадків викрадення авто.

Пік припав на 2022 рік. Тоді до правоохоронних органів з відповідними заявами звернулася аномальна кількість власників автівок — 10,4 тисячі. Це 73% заяв від всього досліджуваного періоду. Разом з тим, цьогоріч поки що зберігається звична для попередніх років динаміка — за шість місяців 2023-го було викрадено 809 транспортних засобів.

Варто зазначити, що кількість викрадених авто у Реєстрі більша за кількість проваджень, відкриту у ГПУ. У Національній поліції України пояснили: розбіжність пов'язана з тим, що на початку повномасштабного вторгнення РФ була велика кількість крадіжок авто у підприємств, з організацій, автосалонів тощо. За фактом такої крадіжки відкривали 1 кримінальне провадження, а у розшук подавали загальну кількість викрадених авто.

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