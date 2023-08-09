Apple планує прибрати з центру екрана iPhone червону кнопку завершення виклику

Компанія Apple планує перенести кнопку завершення виклику в новому програмному забезпеченні iPhone.

Про це пише CNBC.

Так, у бета-версії iOS 17 Apple перемістила кнопку "Завершити дзвінок" з центру екрану в правий нижній кут - користувачі скаржаться в соцмережах, що до нового місця розташування кнопки доведеться звикати.

В iOS 17 червона кнопка завершення виклику розташовується внизу вертикального ряду кнопок за поруч із кнопками для виклику FaceTime і переходу до набору номера.

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У більшості користувачів ще немає iOS 17. Вона доступна тільки в бета-версії і призначена для людей, готових допомогти Apple виявляти помилки.

"Легко уявити, як людина з м'язовою пам'яттю, що формувалася роками, коли вона клала слухавку, випадково натискає на те місце, де раніше була ця кнопка. Деякі люди вже написали в соціальних мережах, що може знадобитися деякий час, щоб звикнути до нового розташування кнопки", - пише CNBC.

Зазначається, що iOS 17 буде випущена для всіх iPhone восени, незабаром після анонсу нових моделей iPhone.

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В оновленому програмному забезпеченні з'явиться розшифровка голосової пошти в режимі реального часу, "картки контактів", щоб користувачі могли обирати фотографію іншої людини, яку відображають під час набору номера, і призначений для користувача інтерфейс із більш жирним шрифтом.

Це вже не перший раз, коли Apple змінює багаторічний користувацький інтерфейс, переміщуючи кнопки ближче до нижньої частини телефону, де вони є більш ергономічними, особливо з огляду на те, що екрани телефонів стають більшими.

скріншоти: CNBC

У 2021 році Apple змінила браузер Safari у бета-версії iOS 15, розмістивши рядок URL-адрес внизу та оновивши його дизайн. Однак до моменту виходу фінальної версії у вересні Apple підкоригувала дизайн і надала користувачам можливість повернути рядок URL-адрес у верхню частину сторінки.

Представник Apple не відповів на запитання про те, чи зміниться екран виклику і чи буде можливість налаштовувати його.

Нагадаємо:

Корпорація Apple планує старт продажів нового смартфона iPhone 15 на 22 вересня.

Економічна правда