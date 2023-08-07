Apple планує відкрити продажі iPhone 15 з 22 вересня – Bloomberg

Корпорація Apple планує старт продажів нового смартфона iPhone 15 на 22 вересня.

Про це пише Bloomberg.

"Менш ніж за шість тижнів до презентації iPhone 15 компанія Apple Inc. нарешті визнала сувору реальність: американський ринок смартфонів загруз у спаді", - пише агентство.

Після повідомлення про мляві продажі iPhone у четвер, що призвело до падіння акцій Apple, компанія заявила, що "ринок смартфонів у Сполучених Штатах протягом останніх кількох кварталів перебуває в стані занепаду".

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Минулого кварталу продажі iPhone впали на 2,4% до 39,7 мільярда доларів, що трохи нижче прогнозів Уолл-стріт.

Це створює виклик для наступного iPhone, який обіцяє стати найбільшим оновленням гаджета за останні три роки.

"Коли Apple проводить капітальне оновлення смартфонів - як це було з iPhone 6 у 2014 році, iPhone X у 2017 році та iPhone 12 у 2020 році - нові функції зазвичай продаються самі по собі. У попередніх прикладах компанія розпочинала великі цикли оновлення, пропонуючи більші екрани, оновлений дизайн та 5G-з'єднання.

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Навороти iPhone 15 були б такими ж привабливими. Модель Pro містить третину тонші рамки навколо дисплея, титанову рамку, яка відчувається легшою і більш преміальною, ніж нинішня конструкція з нержавіючої сталі, значні поліпшення камери, порт для зарядки USB-C і набагато швидший процесор.

Але перспективи продажів нового iPhone залежатимуть не лише від його характеристик. Apple доведеться докласти більше зусиль, щоб переконати покупців відкрити свої гаманці", - додає оглядач Bloomberg Марк Гурман.

За його даними, новий iPhone 15 надійде в продаж приблизно 22 вересня - після презентації, запланованої на 12 або 13 вересня.

Справжнім випробуванням для Apple стане святковий квартал, період продажів якого триватиме з жовтня по грудень, прогнозує Гурман.

Також очікується, що у вересні Apple покаже годинник Apple Watch Series 9 і Watch Ultra 2.

Економічна правда