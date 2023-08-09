Продажі гібридних авто в липні зросли до максимуму за півтора року – асоціація
У липні автопарк України поповнили понад 1,5 тис гібридних легкових авто - це рекордний показник за останні 19 місяців.
Про це повідомляє профільна асоціація "Укравтопром".
При цьому частка нових авто з цієї кількості становила 62%. А на липневому ринку нових легковиків "гібриди" охопили 18% продажів.
Так, у сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів став Toyota RAV-4 (266 шт.).
Також у топ-3 Nissan Qashqai (92 шт..) та Mercedez-Benz GLE (60 шт.).
"У реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у Ford Fusion US (71 шт.)
Також у лідерській трійці Ford C-Max (46 шт.) та Toyota Prius (42 шт.).
Нагадаємо:
У липні український автопарк поповнили 18,8 тисяч вживаних легкових авто, що були ввезені з-за кордону.
Український автопарк упродовж липня поповнили 3464 автомобіля на акумуляторних джерелах живлення (BEV), порівняно з червневим результатом кількість вперше зареєстрованих в Україні електромобілів збільшилась майже на 11,5%.
Економічна правда