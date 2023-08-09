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Продажі гібридних авто в липні зросли до максимуму за півтора року – асоціація

Середа, 9 серпня 2023, 11:40 - Олексій Павлиш

У липні автопарк України поповнили понад 1,5 тис гібридних легкових авто - це рекордний показник за останні 19 місяців.

Про це повідомляє профільна асоціація "Укравтопром".

При цьому частка нових авто з цієї кількості становила 62%. А на липневому ринку нових легковиків "гібриди" охопили 18% продажів.

Так, у сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів став Toyota RAV-4 (266 шт.).

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Також у топ-3 Nissan Qashqai (92 шт..) та Mercedez-Benz GLE (60 шт.).

"У реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у Ford Fusion US (71 шт.)

Також у лідерській трійці Ford C-Max (46 шт.) та Toyota Prius (42 шт.).

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Нагадаємо:

У липні український автопарк поповнили 18,8 тисяч вживаних легкових авто, що були ввезені з-за кордону.

Український автопарк упродовж липня поповнили 3464 автомобіля на акумуляторних джерелах живлення (BEV), порівняно з червневим результатом кількість вперше зареєстрованих в Україні електромобілів збільшилась майже на 11,5%.

Економічна правда

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