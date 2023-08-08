У липні українці придбали майже 3,5 тисячі електромобілів

Український автопарк упродовж липня поповнили 3464 автомобіля на акумуляторних джерелах живлення (BEV), порівняно з червневим результатом кількість вперше зареєстрованих в Україні електромобілів збільшилась майже на 11,5%.

Про це повідомляє профільна асоціація "Укравтопром".

У порівнянні з липнем 2022 року цей показник зріс удвічі.

Серед 3464 зареєстрованих у липні електромобіля 586 од. - нові, і 2878 од. - вживані.

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З цієї кількості: легкових - 3389 од. (нових - 581 шт., вживаних - 2808 шт.); комерційних - 75 од. (нових - 5 шт., вживаних - 70 шт.).

Найпопулярнішим новим електромобілем на ринку у липні був Volkswagen ID.4 - 214 од. Далі йдуть Volkswagen ID.6 - 44 од. та FAW Toyota BZ4X - 38 од.

Також у топ-5 Honda E - 36 од. та DongFeng\Honda M-NV - 32 од.

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Серед вперше зареэстрованих вживаних електромобілів продовжує лідирувати Nissan Leaf - 535 од. Далі йдуть Volkswagen e-Golf - 394 од. та Tesla Model 3 - 289 од.

Також у топ-5 Tesla Model Y - 190 од. та Renault Zoe - 155 од.

"Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 16 тис од. автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення, що майже утричі більше, ніж за аналогічний період минулого року", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

У липні український автопарк поповнили 18,8 тисяч вживаних легкових авто, що були ввезені з-за кордону.

Економічна правда