Volkswagen обійшов Tesla за продажами електромобілів у Німеччині

Німецький автоконцерн Volkswagen з початку 2023 року продав у Німеччині 41 475 електромобілів, а Tesla - 40 298.

Про це повідомляє Bild на русском.

Зазначається, що на сьогодні частка електрокарів від загальної кількості автомобілів у Німеччині становить близько 16%.

За словами оглядача Bild Нільса Коттмана, загалом німецькі автовиробники "проспали" бум електротранспорту. Світовим лідером у цій сфері став Китай - зараз там зосереджена половина всіх електромобілів світу.

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У 2022 році на перше місце за їхніми продажами в КНР вийшов місцевий виробник BYD (1,8 млн), на друге - Tesla (1,3 млн). Volkswagen продав у Китаї 831 тис електрокарів.

Нагадаємо:

У липні українці придбали майже 3,5 тисячі електромобілів.

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Найпопулярнішим новим електромобілем на ринку у липні був Volkswagen ID.4. Серед вперше зареэстрованих вживаних електромобілів продовжує лідирувати Nissan Leaf.

Економічна правда