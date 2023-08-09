Volkswagen обійшов Tesla за продажами електромобілів у Німеччині
Німецький автоконцерн Volkswagen з початку 2023 року продав у Німеччині 41 475 електромобілів, а Tesla - 40 298.
Про це повідомляє Bild на русском.
Зазначається, що на сьогодні частка електрокарів від загальної кількості автомобілів у Німеччині становить близько 16%.
За словами оглядача Bild Нільса Коттмана, загалом німецькі автовиробники "проспали" бум електротранспорту. Світовим лідером у цій сфері став Китай - зараз там зосереджена половина всіх електромобілів світу.
У 2022 році на перше місце за їхніми продажами в КНР вийшов місцевий виробник BYD (1,8 млн), на друге - Tesla (1,3 млн). Volkswagen продав у Китаї 831 тис електрокарів.
Нагадаємо:
У липні українці придбали майже 3,5 тисячі електромобілів.
Найпопулярнішим новим електромобілем на ринку у липні був Volkswagen ID.4. Серед вперше зареэстрованих вживаних електромобілів продовжує лідирувати Nissan Leaf.
Економічна правда