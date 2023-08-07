ЗМІ дізналися перші деталі підготовки урядом "Плану України" під 50 млрд євро від ЄС

Стали відомі перші деталі підготовки урядом "Плану України", який передбачає фінансування від ЄС у розмірі 50 млрд євро протягом 2024-2027 років.

Про це розповів заступник Міністра економіки Олексій Соболєв у своїй колонці на ЕП.

План України — це комплексний документ, який стане програмою відновлення та економічного розвитку держави на найближчі 4 роки.

Попередньо, він буде складатися з шести основних блоків, що сформують комплексне бачення розвитку української економіки.

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Це макрофінансові сценарії відбудови; основні реформи та секторальні реформи (управління держмайном та приватизація, людський капітал, бізнес-клімат, фінансовий сектор), стратегії розвитку ключових секторів економіки. А також блок щодо збільшення спроможності для засвоєння інвестицій, та кроссекційні теми — євроінтеграція, цифровізація, регіональний розвиток та клімат.

Вже є кроссекторальні напрацювання та загальне бачення курсу відновлення.

А за три місяці має бути створений детальний План, за яким йтиме робота наступні 4 роки.

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Згідно з регламентом, запропонованим Єврокомісією, план буде перевірятись щоквартально.

За виконані індикатори будуть надходити гроші, за невиконані — ні. Тому індикаторів не може бути дуже багато і всі вони мають бути дуже важливі й водночас реалістичні.

Відомо також, що наразі при міністерстві економіки створено пʼять секторальних груп – до них увійде бізнес з аграрної промисловості, енергетичного сектору, ІТ та комунікацій, транспорт та логістика і промисловість (машинобудування, критичні матеріали).

Про це пише Forbes Ukraine.

Ще пʼять планують створити до кінця серпня. До них увійде бізнес з галузей машинобудування, будівництва, фарми та медицини, культури та креативних індустрій, обробної промисловості.

Водночас до груп можуть доєднатися представники різних компаній та бізнес-асоціацій, обмежень немає.

Але до формування пропозицій щодо "Плану України" будуть залучені лише представники перших пʼяти груп.

Пропозиції від бізнесу стануть основою при визначенні стратегічних секторів економіки й будуть враховані у розділах, які стосуються реформ та освоєння інвестицій.

Друга складова роботи з бізнесом — це розробка секторальних стратегій розвитку на 10 років, які будуть затверджені профільними міністерствами.

Наразі відомо, що перша зустріч в рамках секторальних груп пройшла 31 липня для сектору аграрної промисловості. На ній були присутні представники понад 50 галузевих асоціацій та приватного бізнесу. Про це кажуть два учасники, які були присутні на зустрічі. Обидва відмовилися уточнити, про які саме компанії йдеться.

Серед бізнес-асоціацій були делегати від "Української зернової асоціації", "Союзу птахівників України", "Спілки молочних підприємств України" тощо. Від міністерства економіки – заступниця міністра Надія Бігун, а від Міністерства аграрної політики – заступник міністра Маркіян Дмитрасевич. Також – фахівці Київської школи економіки (КШЕ) та Deloitte. Представники ОП не брали участі у зустрічі.

Зустріч була більш ознайомча, конкретних проєктів, не обговорювали.

Більш детальну анкету з конкретними критеріями майбутніх проєктів мають надіслати бізнесу до наступної зустрічі.

Головний критерій – ініціатива від бізнесу має бути реалістична та мати економічний ефект для держави. Пріоритет буде надаватися великим проєктам від $1 млн, додає він.

Поки немає чіткої відповіді, у якому вигляді проєкти увійдуть до плану України, ймовірно це буде на рівні розбудови секторів.

Наприклад, у рамках визначеної суми на програму переробки фінансуватимуться окремі проєкти за цим напрямом. Ще одна задача для бізнесу під час роботи у групах – розробити пропозиції реформ для профільних міністерств.

Групи будуть проходити кожні два тижні. Наступна секторальна група з енергетики має відбутися в середині серпня.

Нагадуємо:

Єврокомісія пропонує виділити Україні 50 мільярдів євро фінансової допомоги у вигляді грантів і кредитів. Фінансова допомога розрахована на найближчі чотири роки.

Проєкт фінансування України має затвердити Європарламент.

При цьому, українська влада планує зосередитися на трьох основних аспектах: швидке відновлення, залучення приватних інвестицій, розвиток регіонів.

Серед необхідних змін, які виокремлює Європейська комісія – реформа державного управління, верховенства права та боротьба з корупцією.

Програма містить три основні компоненти.

Перший – фінансова підтримка. Основою для цього стане "План України", який зараз готує уряд. Фактично це план розвитку економіки на наступні чотири роки з програмою необхідних реформ та стратегічних секторів, в які будуть спрямовані кошти.

Попередньо це будуть щоквартальні виплати за виконання конкретних реформ. Протягом чотирьох років безпосередньо бюджет може отримати €38 млрд.

Другий компонент – залучення державних та приватних інвестицій на підтримку "Плану України". Це €8 млрд на чотири роки у вигляді гарантій (кредитів) чи інших фінансових інструментів, але з часткою бізнесу. Умовно на €8 млрд під гарантії має припадати €16 млрд інвестицій бізнесу.

Саме для роботи над цим напрямком в міністерстві економіки вже створені пʼять секторальних груп. Та планується створити ще пʼять.

Третій компонент – технічна допомога на посилення інституційної спроможності та гармонізації законодавства ЄС (EU acquis). На це передбачено €2,5 млрд на чотири роки. Частина з цих грошей піде на компенсацію відсотків по тих грошах, які будуть надаватися не грантами, а кредитами.

Всі три компоненти у певному вигляді мають стати частиною "Плану України".

Підготовку документа уряду потрібно завершити у вересні-жовтні.