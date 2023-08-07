За 10 років попит на електроенергію зросте вдвічі від початку великої війни - Міненерго

За прогнозами Міністерства енергетики та аудиторської компанії KPMG до 2032 року попит на електроенергію вдвічі перевищить попит до початку великої війни.

Про це йдеться в повідомленні Мінекономіки та результатами зустрічі секторальної робочої групи з енергетики у межах роботи над програмою Ukraine Facility.

Зазначається, що основними драйверами зростання стануть процеси повоєнної відбудови, експортоорієнтовані галузі, а також зростання кількості побутових споживачів.

Наразі Мінекономіки, Міненерго за аналітично-консалтинговій підтримки Київської школи економіки працюють над Планом України для реалізації програми Ukraine Facility та розробки галузевих стратегій розвитку

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"Ми розробляємо секторальний план із розумінням перспектив вступу України до Європейського Союзу. Наша мета – досягнути безвуглецевості до 2050 року шляхом зростання частки зеленої генерації, розвитку атомної енергетики та впровадженню заходів з енергоефективності. Євроінтеграція енергетичних ринків є умовою досягнення стабільності енергосистеми, підвищення її адекватності, стійкості та сталості", - зазначив у вступному слові заступник міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков.

Під час зустрічі секторальної групи з енергетики учасники висловили пропозиції щодо необхідності детального аналізу потенційних ринків електроенергії, реалістичної оцінки попиту в окремих регіонах та розвитку умов для локалізації виробництва енергетичного обладнання в Україні через залучення додаткових інвестицій.

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Національна енергетична компанія "Укренерго" зафіксувала найбільший максимуму споживання в енергосистемі за всі вихідні літа – у суботу, 5 серпня.