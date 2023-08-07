ФГВФО продає кредити "Мегабанку", забезпечені кінотеатром, квартирами та елеваторами

28 серпня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб проведе торги з продажу кредитів "Мегабанку", забезпечених кінотеатром, квартирами та елеваторами.

Відповідне оголошення оприлюднене на сайті ФГВФО.

"28 серпня 2023 року в системі Prozorro.Продажі відбудеться повторний аукціон з продажу активів АТ "Мегабанк", який ліквідується Фондом гарантування вкладів", - йдеться в повідомленні.

У ФГВФО хочуть продати указані кредити одним лотом.

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"Загалом йдеться про 105 договорів, укладених з 38 контрагентами. Усі договори є пов’язаними між собою, тому задля максимізації надходжень під час ліквідації банку, на продаж виставляються одним лотом", - зазначають в ФГВФО.

Загальна заборгованість за договорами, включеними до складу лоту, сягає 2,18 млрд грн. Усі позичальники-юридичні особи є діючими підприємствами й не перебувають у стані припинення. Середній термін прострочки виконання зобов’язань перед банком – до двох років.

При цьому у заставі банку – об’єкти житлової та комерційної нерухомості у Харкові та області (у т.ч. нерухомість, що відноситься до аграрного сектору: елеватори, теплиці та ін.), будівля кінотеатру в м. Харків, рухоме майно та обладнання, цінні папери.

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Торги пройдуть за голландською моделлю аукціону. Участь в аукціонах можуть взяти юридичні та фізичні особи, окрім російської федерації або осіб, пов'язаних з державою-агресором, позичальників та поручителів за кредитним договорами. Стежити за перебігом торгів можуть усі охочі.

Переможець аукціону отримає право вимагати від боржника повернення коштів, зокрема шляхом звернення стягнення на заставне майно, у тому числі у судовому порядку. Кошти, отримані від продажу активів банків, що ліквідуються, Фонд спрямовує на розрахунки з їх кредиторами.

Нагадуємо:

Указані торги будуть повторною спробою ФГВФО продати кредити "Мегабанку".

Нагадуємо:

Указані торги будуть повторною спробою ФГВФО продати кредити "Мегабанку".

Національний банк відніс Мегабанк до категорії неплатоспроможних у червні 2022 року. Причиною стали суттєві порушення в частині оцінки кредитного ризику, інсайдерське кредитування та невиконання плану докапіталізації.

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