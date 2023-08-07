Кількість туристів в окупованому Криму в липні скоротилася майже наполовину

Кількість бронювань готелів росіянами в окупованому Криму у другій половині липня скоротилася на 45% порівняно з першою половиною місяця.

Про це пише "Коммерсантъ" із посиланням на комерційного директора туроператора "Алеан" Оксану Булах.

Знизилась також вартість відпочинку в окупованому Криму - у середньому на 15-20%.

Готелі на півострові в середньому завантажені на 50-60%.

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Комерційний директор готелю Ribera Resort & SPA Олена Печериця основною причиною зниження попиту на відпочинок у Криму вважає транспортні обмеження, а також психологічний страх родин із дітьми. Зниження цін у різних готелях, за її словами, у липні доходило до 25%.

Нагадаємо:

Представники окупаційної влади в АР Крим заявили про хвилю відмов росіян від броней у готелях і санаторіях Криму після атаки на Кримський міст.

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Частка окупованого РФ Криму в бронюваннях готелів і житла для відпочинку серед росіян впала до 1%.

Економічна правда