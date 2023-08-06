Бій між Цукербергом та Маском транслюватимуть в прямому ефірі на Х (Twitter)

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Засновник Space X та Tesla, а також власник соціальної платформи Х (раніше відомої як Twitter) Ілон Маск заявив, що запропонований ним бій у клітці з генеральним директором Meta Марком Цукербергом буде транслюватися в прямому ефірі на X.

Про це повідомляє Reuters.

"Бій Цук проти Маска транслюватиметься в прямому ефірі на X. Усі виручені кошти підуть на благодійність для ветеранів", — написав Маск у пості на X, не повідомляючи жодних подробиць.

Раніше в неділю Маск заявив, що він "підіймав тяжкості протягом дня, готуючись до бою", додавши, що у нього не було часу на тренування і тому він бере тяжкості на роботу.

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Коли користувач на X запитав у Маска про сенс бою, Маск відповів, що "це цивілізована форма війни, а чоловіки люблять війну.

Нагадуємо:

Мільярдери Ілон Маск та Марк Цукерберг погодились зустрітись в поєдинку в Лас Вегасі в октагоні - клітці для боїв.

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Історія з бійкою розпочалась з того, що Meta почала створювати конкурента Twitter. Коли це стало відомо, Маск почав дражнив Цукерберга в Twitter.