Комісія з цінних паперів США подала до суду на старшого керівника Apple Car

Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) подала до суду на одного з керівників Apple, який працює над розробкою електромобілів, за нібито порушення правил цінних паперів у його колишній компанії Canoo.

Про це пише Bloomberg.

На колишнього генерального директора Canoo Ульріха Кранца, і колишнього фінансового директора Canoo Паула Балчіунаса подано позов до ​​федерального суду Лос-Анджелеса за нібито надання необґрунтованих прогнозів доходів. Кранц також був звинувачений у спотворенні суми, яку йому заплатили.

Кранц та Балчіунас більше не працюють у Canoo.

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"SEC прагне заборонити цій парі працювати посадовими особами державних компаній, а також стягнути з них штрафи. Сама Canoo у березні погодилася виплатити 1,5 мільйона доларів у рамках врегулювання розслідування SEC у своє злиття у 2020 році з компанією зі спеціального призначення", – йдеться в повідомленні.

Комісія відкрила розслідування щодо Canoo на початку 2021 року, вивчаючи операції компанії, бізнес-модель, доходи, стратегію доходів, угоди з клієнтами, доходи та інші пов’язані з цим питання, а також нещодавні відставки деяких посадових осіб компанії.

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Економічна правда.