Німеччина від 24 лютого надала Україні 1,55 мільярда доларів фінансової допомоги

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Німеччина від початку великої війни надала 1,55 млрд дол фінансової допомоги для України, значна частина фінансування була спрямована у формі грантів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Фінансова, військова та гуманітарна допомога є надзвичайно важливими для ефективного протистояння агресії. І Німеччина є одним з лідерів у підтримці нашої боротьби проти терористичних дій РФ", - сказав міністр фінансів Сергій Марченко під час зустрівся з новопризначеним Надзвичайним і Повноважним Послом Німеччина в Україні Мартіном Єґером.

Крім того, було обговорено питання поточної економічної ситуації, фінансові виклики під час воєнного стану, шлях європейської інтеграції України та ініціатива ЄС щодо створення Українського фонду (Ukraine Facility) для надання підтримки, співпраця з МВФ, а також потреби у наступний бюджетний період.

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Загалом від початку повномасштабного вторгнення Уряд Німеччини надав фінансову допомогу у розмірі 1,55 млрд дол США. Левова частина фінансування була спрямована у формі грантів, що надзвичайно важливо. Оскільки це дозволяє нам зменшити боргове навантаження у майбутньому.

Додається що, під час зустрічі Мартіном Єґер запевнив, що Німеччина і надалі буде підтримувати зусилля України у боротьбі з агресором.

Нагадаємо:

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До державного бюджету в вівторок, 25 липня, надійшов шостий транш макрофінансової допомоги від ЄС у сумі 1,5 мільярда євро.

Економічна правда.