JPMorgan припинив обробляти платежі за експорт російського зерна

getty images

Цього тижня американський банк JPMorgan цього тижня припинив обробку платежів для "Россельхозбанку", який знаходиться під санкціями Сполучених Штатів та Європейського Союзу.

Про це повідомляє Reuters, з посиланням на міністерство закордонних справ РФ.

Зазначається, що протягом останніх кількох місяців JPMorgan обробляв деякі російські експортні платежі за зерно, отримуючи запевнення від Вашингтона.

Російська сторона заявляє, що прямий канал між "Россельхозбанком" і JPMorgan був закритий 2 серпня.

Реклама:

Відновлення підключення "Россельхозбанку" до міжнародної платіжної системи SWIFT було однією з вимог РФ для продовження "зернової угоди".

У рамках пов'язаного пакту, також укладеного в липні 2022 року, посадовці ООН погодилися допомогти російському експорту продовольства та добрив вийти на світові ринки.

Також речниця Міністерства закордонних справ РФ Захарова заявила, що Захід і ООН "намагалися представити (обробку платежів у JPMorgan) як працюючу альтернативу SWIFT".

Реклама:

Натомість Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив журналістам, що Вашингтон продовжить робити "все необхідне" для того, щоб Росія могла вільно експортувати продовольство, якщо "зернова угода" буде відновлена.

Хоча російський експорт продовольства і добрив не підпадає під дію західних санкцій, запроваджених після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, Москва заявила, що обмеження на платежі, логістику і страхування перешкоджають поставкам.

Також читайте: Росія перетворила зерно на зброю: як Путін маніпулює голодом і обманює Африку

Нагадаємо:

Сполучені Штати надали банку JPMorgan дозвіл обробляти платежі за експорт сільськогосподарської продукції через "Россельхозбанк", однак це не замінило повторне підключення банку до системи SWIFT.