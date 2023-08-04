Світові ціни на продовольство зросли вперше за понад рік – ФАО

Світові ціни на продовольство в липні зросли на 1,3% від значень червня – Індекс продовольчих цін ФАО становив 123,9 пункту. Але порівняно з липнем минулого року Індекс знизився на 16,6 пункту (11,8%).

Про це повідомляє Продовольча і сільськогосподарська організація ООН.

Зафіксоване у липні зростання Індексу цін було зумовлене різким підвищенням індексу цін на рослинні олії, яке частково компенсувалося суттєвим падінням індексу цін на цукор та незначним зниженням індексів цін на зернові, молочну продукцію та м'ясо, пояснили в організації.

Середнє значення Індексу цін на зернові у липні становило 125,9 пункту, що на 0,7 пункту (0,5%) нижче за червневий показник. Невелике зниження пояснюється падінням світових цін на фуражні зернові. Світові ціни на кукурудзу продовжили знижуватися внаслідок сезонного збільшення пропозиції за рахунок надходження врожаю з Аргентини та Бразилії, а також на тлі очікувань значного, ніж передбачалося раніше, обсягу виробництва у США. Світові ціни на пшеницю, навпаки, зросли на 1,6 % через невизначеність з "зерновим коридором" та ситуацією на Дунаї.

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Середнє значення індексу цін на рослинні олії у липні становило 129,8 пункту, що на 14,0 пункту (12,1%) вище за показник червня. Ріст цін пояснюється підвищенням світових котирувань соняшникової, пальмової, соєвої та ріпакової олії.

Індексу цін на молочну продукцію у липні знизився порівняно з червнем на 0,5 пункту (0,4%) до 116,3 Зниження цін на молочну продукцію пояснюється нижчими котируваннями сухого знежиреного молока і вершкового масла.

Індексу цін на м'ясо у липні становив 117,8 пункту, що на 0,4 пункту (0,3%) нижче порівняно з червневим показником. У липня спостерігалось зниження цін на яловичину, птицю баранину, але підвищення цін на свинину.

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Середнє значення Індексу цін на цукор у липні становило 146,3 пункту, що на 5,9 пункту (3,9%) нижче за червневий показник. У липні на світові котирування цукру вплинули хороші темпи збиральної кампанії сезону 2023–2024 років у Бразилії та збільшення кількості опадів у більшості районів вирощування в Індії, що сприятливо позначилося на вологості ґрунту.

Нагадуємо:

У червні середнє значення Індексу продовольчих цін Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) становило 122,3 пункту, що на 1,4% нижче за показник травня і на 23,4% нижче за максимальний рівень, досягнутий у березні торік.