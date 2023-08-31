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Work.ua розриває співпрацю з 200 компаніями через їхні зв'язки з РФ

Четвер, 31 серпня 2023, 18:25 - Анастасія Дячкіна

Сервіс пошуку роботи Work.ua включила до свого списку санкцій ще 200 компаній, які досі працюють на військовий потенціал Росії. 

Про це повідомляє пресслужба Work.ua.

У список серед найвідоміших брендів потрапили: Coca-Cola HBC, Samsung, Xiaomi Corporation, L'Oréal, Claas Group, Caparol, Lacoste, Colin's, New Yorker Group Services, Intimissimi, Calzedonia, Bacardi, Lactalis, Gorenje, Zepter, Dahua Technology, Tezenis, Haier, B. Braun, Egger.

 
Інфографіка: Work.ua

У Work.ua запевнили, що вони будуть і надалі перевіряти та блокувати компанії, які продовжують працювати в Росії. 

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Там також закликали працівників підприємств написати заяви про звільнення та знайти роботу в компаніях, які справді підтримують Україну. 

У Work.ua уточнили, що їхні санкційні списки базуються на даних сайту НАЗК "Міжнародні спонсори війни" та проєкту Leave Russia від Київської школи економіки. Також звертали увагу на відгуки користувачів сервісу. 

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Нагадаємо:

Work.ua заявила про припинення надання послуг компаніям та брендам, які не пішли з Росії, і розриває з ними всі контракти на суму понад 5 млн грн на рік.

До першого санкційного списку увійшли 20 компаній, зокрема, Unilever, Leroy Merlin, Raiffeisen Bank, Metro, LC Waikiki, Nestle, OTP Bank, PepsiCo, Philip Morris, Yves Rocher, та "Ашан".

Росія війна компанії санкції
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