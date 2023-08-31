Work.ua розриває співпрацю з 200 компаніями через їхні зв'язки з РФ

Сервіс пошуку роботи Work.ua включила до свого списку санкцій ще 200 компаній, які досі працюють на військовий потенціал Росії.

Про це повідомляє пресслужба Work.ua.

У список серед найвідоміших брендів потрапили: Coca-Cola HBC, Samsung, Xiaomi Corporation, L'Oréal, Claas Group, Caparol, Lacoste, Colin's, New Yorker Group Services, Intimissimi, Calzedonia, Bacardi, Lactalis, Gorenje, Zepter, Dahua Technology, Tezenis, Haier, B. Braun, Egger.

Інфографіка: Work.ua

У Work.ua запевнили, що вони будуть і надалі перевіряти та блокувати компанії, які продовжують працювати в Росії.

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Там також закликали працівників підприємств написати заяви про звільнення та знайти роботу в компаніях, які справді підтримують Україну.

У Work.ua уточнили, що їхні санкційні списки базуються на даних сайту НАЗК "Міжнародні спонсори війни" та проєкту Leave Russia від Київської школи економіки. Також звертали увагу на відгуки користувачів сервісу.

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Нагадаємо:

Work.ua заявила про припинення надання послуг компаніям та брендам, які не пішли з Росії, і розриває з ними всі контракти на суму понад 5 млн грн на рік.

До першого санкційного списку увійшли 20 компаній, зокрема, Unilever, Leroy Merlin, Raiffeisen Bank, Metro, LC Waikiki, Nestle, OTP Bank, PepsiCo, Philip Morris, Yves Rocher, та "Ашан".