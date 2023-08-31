Зміни по зарплатах держслужбовців вже закладають в проєкт бюджета: реформа має запрацювати з 1 січня

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль прогнозує впровадження нової системи оплати праці державних службовців з 1 січня 2024 року, відповідні зміни вже закладають в держбюджет на наступний рік.

Про це глава уряду написав у телеграмі 31 серпня.

"Відповідний законопроєкт уже пройшов перше читання у Верховній Раді. Маємо прискоритись, аби нова система оплати праці запрацювала вже з 1 січня 2024 року. Готуємо державний бюджет на наступний рік з урахуванням нових підходів", - зазначив Шмигаль.

За його словами, основна мета реформи оплати праці держслужбовців - справедливість та усунення зловживань.

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Зміни в оплаті праці спрямовані на зменшення диспропорцій і справедливий підхід до встановлення заробітної плати державних службовців.

"Сьогодні на нараді з урядовцями й парламентарями обговорили запровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад та основні кроки, необхідні для завершення реформи", - зазначив Шмигаль.

За словами прем'єра, нова система посилить роль посадового окладу і допоможе усунути зловживання під час нарахування додаткових виплат і премій.

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Нагадуємо:

Раніше голова Національного агентства України з питань державної служби (НАДС) Наталія Алюшина заявляла, що у разі ухвалення законопроєкту №8222 про реформу оплати праці державних службовців, він запрацює не раніше січня 2025 року.

Наразі, за її словами, немає навіть остаточного бачення такої реформи.

28 липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про внесення змін до закону "Про державну службу" щодо запровадження єдиних підходів в оплаті праці держслужбовців на основі класифікації посад.

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