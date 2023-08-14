Реформа зарплат держслужбовців запрацює не раніше 2025 року за оптимістичного сценарію 

У разі ухвалення законопроєкту №8222 про реформу оплати праці державних службовців, він запрацює не раніше січня 2025 року, наразі немає навіть остаточного бачення такої реформи.

Такий висновок можна зробити з інтерв'ю голови Національного агентства України з питань державної служби (НАДС) Наталії Алюшиної в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Поки що складно сказати, якою буде остаточна редакція законопроєкту, представленого до другого читання, але зацікавленість до нього надзвичайно висока", - сказала вона, коментуючи подальшу перспективу законопроєкту про реформу оплати праці держслужбовців.

"На нас чекають експертні дискусії в парламентських комітетах. Зараз створюється робоча група, до якої висловили готовність увійти як експерти, так і керівники деяких комітетів Верховної Ради. До 18 серпня подаються поправки до другого читання. Далі вони будуть обговорюватися", - розповіла Алюшина.

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Голова НАДС зазначила, що в разі ухвалення законопроєкту 2023 року, імовірно, документ набуде чинності з 1 січня 2025 року.

"Це оптимістичний прогноз - з 2025 року, точно не раніше", - підкреслила вона.

Алюшина також розповіла, що вже розроблено всі необхідні підзаконні акти, зокрема, каталог посад державної служби, здійснено експеримент класифікації посад у чотирьох центральних органах виконавчої влади та зіставлено рівень зарплат держслужби з рівнем на ринку праці.

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Нагадуємо:

28 липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про внесення змін до закону "Про державну службу" щодо запровадження єдиних підходів в оплаті праці держслужбовців на основі класифікації посад.

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