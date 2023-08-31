У Kernel заперечують, щоб новопризначеного голову ДПЗКУ згадували в контексті агрохолдингу

В агрохолдингу Kernel випустили розʼяснення щодо їх колишнього працівника Дмитра Гапчича, якого на цьому тижні було призначено головою Державної продовольчо-зернової корпорації, а також щодо тверджень, що він є екс топ-менеджером агрохолдингу.

Відповідне роз'яснення розміщено в фейсбук компанії.

"Дмитро Гапчич ... дійсно працював у компанії, але не на топменеджерських позиціях. У кінці 2013 року він за власним бажанням залишив Kernel. З того часу, наскільки нам відомо, займався підприємницькою діяльністю", - йдеться в повідомленні.

"Пан Гапчич вже 10 років не має жодного стосунку до компанії. Просимо громадськість зважати на викладені вище факти", - зазначили також в Kernel.

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Нагадуємо:

29 серпня стало відомо, що головою Державної продовольчо-зернової корпорації України (ДПЗКУ) Кабінет міністрів призначив Дмитра Гапчича.

Зазначаючи подробиці професійної біографії Гапчича, повідомлялося, що він є екс топ-менеджером найбільшого в Україні агрохолдингу "Кернел". Це твердження було зроблене з огляду на те, що з 2012 і до 2014 року Гапчич очолював "Цукровий союз "Укррос" - дочірній актив агрохолдингу "Кернел".

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