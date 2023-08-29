Керівником Державної продовольчо-зернової корпорації призначено одного з топ-менеджерів "Кернела"

Головою Державної продовольчо-зернової корпорації України (ДПЗКУ) Кабінет Міністрів призначив Дмитра Гапчича - одного з топ-менеджерів найбільшого в Україні агрохолдингу "Кернел".

Про призначення повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

"Уряд призначив нового голову Державної продовольчо-зернової корпорації України (ДПЗКУ). Ним став Дмитро Гапчич", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Гапчич закінчив Полтавський державний аграрний коледж управління та права, а також Харківський державний економічний університет. Кандидат економічних наук.

Реклама:

Працював у центрі "Автоінформ", агрохолдингу "Кернел". З 2012 року очолював "Цукровий союз "Укррос" (дочірній актив агрохолдингу "Кернел").

Нагадуємо:

ДПЗКУ створена урядом України в серпні 2010 року. До її складу входить розгалужена мережа філій: лінійні та портові елеватори, млини, комбікормові та круп'яний заводи. Сумарно 53 підрозділи-філії корпорації можуть зберігати 3,7 млн тонн зернових, включно з майже 2,5 млн тонн за рік сумарних потужностей із перевалки зернових вантажів на експорт в Одеському та Миколаївському портах.

Реклама:

Під час великомасштабного вторгнення функціонують 38 із 53 філій (72%) ДПЗКУ.

"Кернел" – провідний у світі та найбільший в Україні виробник та експортер соняшникової олії, ключовий постачальник сільськогосподарської продукції з регіону Чорноморського басейну на світові ринки. Свою продукцію Кернел експортує більш ніж у 80 країн світу. З листопада 2007 року акції компанії торгуються на Варшавській фондовій біржі (WSE).